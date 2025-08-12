Tây Ninh chỉ định ông Trương Tấn Sơn làm Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa

Ngày 12/8, Đảng bộ xã Hậu Nghĩa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, dự và chỉ đạo đại hội.

Xã Hậu Nghĩa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Đức Lập Thượng, Tân Mỹ và thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, Long An cũ). Xã có diện tích tự nhiên 66,48km2, dân số hơn 46.700 người, với 32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và 1.056 đảng viên.

Ông Trương Tấn Sơn làm Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa (Ảnh: T.L.).

Tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hậu Nghĩa nhiệm kỳ mới gồm 26 người. Ông Trương Tấn Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Ông Võ Văn Cấp, Chủ tịch HĐND xã, giữ chức Phó bí thư Thường trực; ông Trương Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã, giữ chức Phó bí thư.

Hậu Nghĩa nằm ở vị trí chiến lược, trên trục kết nối trung tâm tỉnh Tây Ninh cũ và Long An cũ, có các tuyến giao thông lớn như quốc lộ N2, tỉnh lộ 822, 823, 825, gần TPHCM và Campuchia.

Giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt 4,67%/năm, cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng chiếm tới 85,05%.

Đại hội xác định 12 chỉ tiêu phát triển trong 5 năm tới, trong đó có mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt từ 20%/năm trở lên; thu ngân sách hằng năm đạt và vượt ít nhất 10% so với chỉ tiêu cấp trên giao.

Bốn khâu đột phá được đưa ra gồm: cải cách hành chính gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại.

Hai công trình trọng điểm sẽ được triển khai gồm: chỉnh trang kênh Cầu Duyên (đường 3 Tháng 2, đường Võ Tấn Đồ và đường Nguyễn Văn Nguyên) và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết yêu cầu Đảng bộ xã Hậu Nghĩa sớm kiện toàn bộ máy, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành còn thiếu; đồng thời chủ động định hình không gian phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.

"Trọng tâm là xây dựng các đề án mang tính động lực, tầm nhìn dài hạn, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội để phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhất là các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh, sản xuất và giao thông kết nối vùng", ông Quyết nhấn mạnh.