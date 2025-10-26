Nam thanh niên bị khởi tố sau khi chở cô gái 16 tuổi lao vào ô tô

Sáng 26/10, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Nhật (19 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Phong, phường Trần Phú, Hà Tĩnh) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vào khoảng 15h30 ngày 11/8, Nhật điều khiển xe máy chở cô gái tên L.T.T.D. (16 tuổi, trú tại xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh) di chuyển trên đường Nguyễn Công Trứ, theo hướng từ cầu Hộ Độ lên phường Thành Sen (thành phố Hà Tĩnh cũ).

Trần Đình Nhật bị khởi tố (Ảnh: Viện kiểm sát cung cấp).

Khi đi đến ngã tư giao đường Nguyễn Công Trứ và đường Nguyễn Huy Oánh, nam thanh niên phóng xe với tốc độ cao, không làm chủ tay lái, đâm mạnh vào ô tô do ông V.T.K. (SN 1955, trú xã Cẩm Xuyên) điều khiển.

Cú tông mạnh làm cô gái bị thương nặng và tử vong, Nhật cũng bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 6%.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, Trần Đình Nhật không có giấy phép lái xe theo quy định.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.