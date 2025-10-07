Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 5 người bị thương

Ngày 7/10, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lốp (SN 1983, trú tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) để điều tra tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 18/5, tài xế Lốp điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 38C-175.xx chở vật liệu từ mỏ đá Khe Giàn (xã Kỳ Hoa) về xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khi đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 8C và đường dẫn cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (đoạn qua xã Cẩm Xuyên), tài xế Lốp rẽ phải theo hướng về xã Thạch Hà và xảy ra va chạm với ô tô con do anh Đậu Minh Đức (SN 1986, trú tại xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe chở theo 4 cháu nhỏ.

Cú va chạm khiến cả 2 phương tiện lao xuống ruộng, ô tô tải lật nghiêng đè lên ô tô con. Anh Đức và 4 cháu nhỏ bị thương nặng. Hai xe hư hỏng, thiệt hại ước tính hơn 210 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Văn Lốp đã không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện đến nơi giao nhau nên dẫn tới vụ tai nạn nêu trên.