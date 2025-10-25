Khởi tố kẻ đánh nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Vũng Tàu

Ngày 25/10, lãnh đạo UBND phường Phước Thắng (TPHCM) cho biết, liên quan đến vụ người đàn ông đánh nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Vũng Tàu, Công an phường Phước Thắng đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Dương Minh (49 tuổi, ở phường Vũng Tàu, TPHCM) để điều tra, làm rõ tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị can Nguyễn Dương Minh đã đánh nữ điều dưỡng N.P.T.A.T. tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Vũng Tàu.

Cảnh nhân viên y tế bị đánh vào vùng đầu (Ảnh: CTV).

Trước đó, theo báo cáo của Bệnh viện Vũng Tàu, lúc 21h ngày 7/10, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân N.T.S. (ngụ phường Vũng Tàu) đang được điều trị tại bệnh viện có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở.

Ca trực đã tích cực hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân khoảng 20 phút, song tình trạng bệnh nhân không khả quan, nguy cơ tử vong rất cao. Ca trực tiếp tục hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời điện thoại mời người thân bệnh nhân vào viện để giải thích tình trạng bệnh.

Đến 21h36, ông Minh vào phòng bệnh, khi bác sĩ chưa kịp giải thích tình trạng bệnh thì người này quát tháo, nhục mạ nhóm y bác sĩ.

Khi nữ điều dưỡng N.P.T.A.T. (24 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) thực hiện y lệnh cho bệnh nhân thì ông Minh dùng tay đánh liên tiếp 4 cái vào đầu. Quá bất ngờ, chị T. chỉ biết né tránh. Sau đó, ông Minh tiếp tục chửi mắng, nhục mạ các nhân viên y tế. Bệnh viện đã nhờ lực lượng bảo vệ và công an đưa ông Nguyễn Dương Minh ra ngoài.

Chị T. bị choáng váng, tinh thần hoảng loạn không thể tiếp tục làm việc và được nhập viện tại Khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Vũng Tàu.