Khởi tố đối tượng trốn thuế hơn 1,7 tỷ đồng

Ngày 25/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Trần Đình Tho (SN 1986, quê Phú Thọ) về hành vi trốn thuế.

Trần Đình Tho thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo tài liệu điều tra của cảnh sát, từ ngày 1/5/2023 đến 13/5, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch Trần Đình Tho tại phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang đã kê khai thuế thấp hơn doanh thu thực tế để trốn số tiền thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước trên 1,7 tỷ đồng.

Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của Trần Đình Tho, cảnh sát đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân, doanh nghiệp thực hiện nghiêm nghĩa vụ kê khai thuế; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách trong hoạt động kinh doanh nói chung và dịch vụ du lịch nói riêng.