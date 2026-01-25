Nam thanh niên bị 10 người vây đánh ở TPHCM

Ngày 25/1, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ một nam thanh niên bị nhóm người vây đánh tại xã Hóc Môn.

Sáng cùng ngày, người dân sinh sống gần giao lộ Bà Triệu - Song Hành (xã Hóc Môn) mở cửa buôn bán thì phát hiện nhiều vết máu dính trên tường và nền nhà nên trình báo công an.

Nam thanh niên bị nhóm người vây đánh trước nhà dân ở xã Hóc Môn (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, người dân cho biết, hơn 1h cùng ngày, nam thanh niên bị một nhóm khoảng 10 người truy đuổi trên đường. Khi nạn nhân chạy vào một nhà dân để ẩn nấp, nhóm người này áp sát, dùng hung khí tấn công.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một số người trong nhóm có can ngăn, nhưng nhiều đối tượng vẫn tiếp tục hành hung cho đến khi nạn nhân bị đánh gục, nhóm này mới rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, truy xét nhóm người nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.