Khởi tố 14 người trong vụ hỗn chiến ở TPHCM

Ngày 20/1, liên quan đến vụ hàng chục người hỗn chiến gây náo loạn trên đường Dương Bá Trạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố 14 người về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tham gia hỗn chiến trên đường Dương Bá Trạc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, do xảy ra mâu thuẫn giữa Nguyễn Quốc Thắng (còn gọi là Năm Heo, SN 2006, ngụ phường Chánh Hưng) và L.T.H. (SN 2013, ngụ phường Chánh Hưng). Các đối tượng đã kêu gọi đồng bọn, mang theo hung khí gặp nhau giải quyết.

Rạng sáng 12/1, hai nhóm thanh niên mang theo hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, gây mất an ninh trật tự, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe người dân và người tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Phường Chánh Hưng và đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức truy xét, đưa hàng chục đối tượng về làm việc.

Công an phường Chánh Hưng xử lý các quán nhậu lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh (Ảnh: Thuận Thiên).

Việc nhanh chóng bắt giữ, khởi tố các đối tượng cho thấy tinh thần trách nhiệm của Công an phường Chánh Hưng, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Công an phường Chánh Hưng khuyến cáo người dân, nhất là thanh, thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia tụ tập, sử dụng hung khí đánh nhau. Các trường hợp vi phạm, đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng thu giữ các biển hiệu đặt trái quy định trên vỉa hè (Ảnh: Thuận Thiên).

Ngoài ra, trong đợt cao điểm tăng cường công tác tuần tra, xử lý các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn, Công an phường Chánh Hưng đã tăng cường tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh ở các tuyến đường trọng điểm, khu vực chợ ký cam kết không vi phạm.

Song song đó, đơn vị cũng đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp sử dụng trái phép vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán hàng hóa, trông giữ xe; xử lý nhiều trường hợp ô tô đỗ trái nơi quy định, với tổng mức phạt vi phạm hành chính là hơn 200 triệu đồng.