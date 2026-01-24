Tội lỗi của người phụ nữ sát hại bạn trai trong cơn ghen ở TPHCM

Theo hồ sơ vụ án, Trương Thanh Minh (44 tuổi, ngụ TPHCM) là con thứ 2 trong một gia đình có 3 người con. Học hết lớp 1, người phụ nữ nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ.

Ngoài 20 tuổi, bị cáo Trương Thanh Minh từng có một mối quan hệ tình cảm và sinh được một đứa con gái. Cuộc sống riêng tư không trọn vẹn khiến bà luôn khao khát có một chỗ dựa mới, một mái ấm để bù đắp những thiếu hụt tình cảm.

Khi quen biết ông Lê Minh S., Minh đặt rất nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này.

Cuồng ghen

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình quen nhau, Minh thường xuyên ghen tuông vô cớ, nghi ngờ ông S. có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác. Những hoài nghi không có căn cứ dần trở thành “mồi lửa”, khiến hai người liên tục mâu thuẫn, cãi vã.

Bị cáo Trương Thanh Minh tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Rạng sáng 2/10/2024, chuỗi mâu thuẫn kéo dài đi đến hồi kết bi thảm. Minh gọi điện hỏi ông S. đang ở đâu. Người đàn ông nói đang nhậu với bạn, gửi định vị và hẹn sẽ sớm về. Tuy nhiên, vị trí hiển thị gần một quán karaoke khiến bị cáo không giữ được bình tĩnh.

Cơn ghen lấn át lý trí, Minh mang theo một con dao từ nhà, chạy xe đến quán karaoke. Tại đây, bị cáo ngồi chờ ở sảnh. Khi ông S. vừa bước ra khỏi thang máy, Minh lao tới giật điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Sự việc nhanh chóng trở nên ồn ào, buộc nhân viên quán phải đến nhắc nhở vì gây ảnh hưởng đến trật tự chung.

Không dừng lại ở đó, Minh kéo ông S. ra bên ngoài quán, tiếp tục cãi vã, chửi mắng. Những lời nói nặng nề cùng cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian dài bùng phát dữ dội. Trong lúc xô xát, ông S. đẩy Minh khiến bị cáo mất thăng bằng.

Bực tức, Minh rút dao đâm một nhát trúng ngực bạn trai. Khi nạn nhân bỏ chạy, bị cáo tiếp tục đuổi theo và đâm thêm một nhát nữa. Bảo vệ quán karaoke đến can ngăn, Minh cất dao rồi lái xe rời khỏi hiện trường. Ông S. được đưa đi cấp cứu, nhưng sau hơn nửa tháng điều trị đã không qua khỏi.

Hối hận muộn màng

Hơn một năm sau, ngày 15/1, Trương Thanh Minh bị TAND TPHCM xét xử về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Minh liên tục bật khóc, thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận và nhiều lần xin lỗi gia đình nạn nhân. Bị cáo cho rằng bản thân không mong muốn, cũng không có ý định tước đoạt mạng sống của ông S.; mọi việc chỉ là hành vi bộc phát trong cơn ghen mù quáng.

Minh cũng trình bày, bị cáo đã chủ động hỗ trợ gia đình nạn nhân để lo mai táng, bồi thường thiệt hại.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng hành vi của thân chủ chưa đủ yếu tố cấu thành tội Giết người như cáo trạng truy tố, đề nghị HĐXX xem xét chuyển tội danh sang Cố ý gây thương tích.

Luật sư cũng nêu các tình tiết giảm nhẹ như: bị cáo chỉ học hết lớp 1, hiểu biết pháp luật hạn chế, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và đã tích cực khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, dù bị cáo có thái độ ăn năn, đã bồi thường một phần thiệt hại, nhưng hành vi dùng dao đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể nạn nhân là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người.

Trong quá trình lượng hình, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động hỗ trợ chi phí điều trị và mai táng cho nạn nhân. Đồng thời, tòa cũng đánh giá tính chất nghiêm trọng của hành vi và hậu quả chết người đã xảy ra để đưa ra mức án tương xứng.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Minh 18 năm tù về tội Giết người. Bản án được tuyên trong sự yên tĩnh nặng nề của phòng xử. Minh bật khóc, cúi đầu. Gia đình nạn nhân lặng lẽ rời đi, mang theo nỗi đau không thể bù đắp.

Một cơn ghen không được kiểm soát đã cướp đi sinh mạng của một người đàn ông, đẩy một người phụ nữ vào vòng lao lý và để lại những vết thương tinh thần khó hàn gắn cho những người ở lại.