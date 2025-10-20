Long "Hồng Kông" câu kết lập công ty ở Campuchia lừa đảo hơn 1.000 người

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Hồ Mạnh Linh (26 tuổi, trú tại xã Dilê Ya, tỉnh Đắk Lắk) - tên thường gọi là Long "Hồng Kông" - được xác định là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo cả trăm tỷ đồng (Ảnh: Chiểu Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2024, Linh câu kết cùng nhiều đối tượng thành lập Công ty Villa Group, trụ sở tại khu Shanghai Resort thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Vương quốc Campuchia).

Công ty này đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Hàng ngày, Linh phân công nhân viên sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram) chạy quảng cáo, tìm kiếm và kết bạn với nhiều người và mời gọi họ tham gia đầu tư hoặc đặt cược trên một số trang web.

Ban đầu, các đối tượng hướng dẫn khách hàng đặt cược để thắng và rút tiền về tài khoản thành công. Khi khách hàng tin tưởng, các đối tượng dụ dỗ khách nạp nhiều tiền để thắng cược lớn hơn.

Sau khi số tiền đặt cược lớn, khách hàng sẽ không rút được tiền, khi đó các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do như nhập sai mã, chưa có thẻ VIP... và yêu cầu người chơi phải nộp phí 10-20% số tiền muốn rút. Khi khách hàng thực hiện theo, các đối tượng sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh xác định, từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người trên cả nước.