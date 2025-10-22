Một nữ công chức ở Lào Cai bị bắt do nhận hối lộ

Ngày 22/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam với Đinh Thị Diệu Hoa (SN 1991, trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), là công chức Phòng Kinh tế UBND xã Bắc Hà, về tội Nhận hối lộ. Cảnh sát cũng tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của bị can.

Đinh Thị Diệu Hoa thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, khi còn công tác tại Phòng Tài chính huyện Bắc Hà (trước sáp nhập), Hoa được giao nhiệm vụ làm kế toán chuyên quản 19 UBND xã, thị trấn, trong đó có UBND xã Nậm Lúc.

Do vậy, Hoa có nhiệm vụ thực hiện tổng hợp thu, chi, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của UBND xã Nậm Lúc, tham mưu cho Phòng Tài chính huyện Bắc Hà (cũ) quyết toán ngân sách năm 2020 của UBND xã Nậm Lúc.

Nhà chức trách cho hay, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hoa phát hiện UBND xã Nậm Lúc chi sai nguồn tiền lương được cấp năm 2020 nhưng Hoa vẫn tham mưu cho huyện Bắc Hà (cũ) ra thông báo quyết toán ngân sách năm 2020 của UBND xã Nậm Lúc, nhằm nhận hối lộ 20 triệu đồng từ Phạm Thị Mai (là kế toán của UBND xã Nậm Lúc).

Ngoài số tiền 20 triệu đồng mà Hoa nhận hối lộ, Phạm Thị Mai còn tố giác Hoa nhận hối lộ nhiều lần với tổng số tiền là 346 triệu đồng.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.