Cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận lĩnh án vì nhận hối lộ

Ngày 26/9, sau 4 ngày xét xử, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt 26 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ, mua bán hóa đơn… xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tuấn Ân (62 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân) mức án 9 năm tù giam về các tội Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Ngọc Linh (64 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) lĩnh 8 năm tù; Nguyễn Thành Ngôn (51 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) 7 năm tù; Trương Tấn Đạt (46 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) 8 năm tù, cùng về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ ở Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận bị đưa ra xét xử (Ảnh: Văn Phú).

20 bị cáo khác lĩnh từ 9 tháng đến 4 năm tù giam; 2 bị cáo nhận mức án 6-9 tháng tù nhưng được hưởng án treo về các tội: Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2023, ông Huỳnh Tuấn Ân tìm gặp lãnh đạo của Công ty Điện lực Bình Thuận để thỏa thuận về việc cho công ty con của Tập đoàn Tuấn Ân trúng các gói thầu cung cấp thiết bị điện.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân đưa ra mức chi “hoa hồng” cho lãnh đạo điện lực 5-6% giá trị gói thầu.

Trong giai đoạn làm Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận (năm 1994-2021), ông Trần Ngọc Linh nhận từ Tập đoàn Tuấn Ân hơn 2,3 tỷ đồng, tạo điều kiện cho Tuấn Ân trúng 23 gói thầu. Việc này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Ngọc Linh, cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận (Ảnh: Văn Phú).

Người kế nhiệm ông Linh là Nguyễn Thành Ngôn (nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) sau đó cũng nhận 1,3 tỷ đồng, giúp Tập đoàn Tuấn Ân trúng 2 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các lãnh đạo, cán bộ Công ty Điện lực Bình Thuận gồm Trương Tấn Đạt, Lê Quang Nghĩa và Tạ Thúc Thông cũng nhận hàng tỷ đồng tiền “bồi dưỡng” từ Tập đoàn Tuấn Ân.

Theo cáo trạng, sau khi đạt thỏa thuận với Tập đoàn Tuấn Ân, 2 lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận là Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn đã chỉ đạo cấp dưới thông đồng với nhân viên của Tuấn Ân để doanh nghiệp này trúng các gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị.

Hành vi của 2 cựu lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 49 tỷ đồng.

Bị cáo Huỳnh Tuấn Ân, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân (Ảnh: Văn Phú).

Về phía Tập đoàn Tuấn Ân, để che giấu lợi nhuận thực tế, hợp thức cho việc nâng khống giá, rút tiền để chi ngoài hợp đồng và giảm số tiền thuế phải nộp, Ân đã lập và chỉ đạo các công ty trong tập đoàn mua 1.163 hóa đơn khống của 11 công ty khác. Việc này gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 156 tỷ đồng.