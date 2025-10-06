Vi "Ngộ" nhiều lần đưa hối lộ để chạy án cho đàn anh Hòa "Chua"

Tại họp báo quý III Bộ Công an chiều 6/10, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “Gỗ”, 51 tuổi) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”, 44 tuổi).

Theo Đại tá Giang, Vi "Ngộ" và Mạnh "Gỗ" liên quan đến các hành vi gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế; Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ.

Cụ thể, với nhóm hành vi Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ, Phó Giám đốc Công an Thanh Hóa cho biết năm 2023-2024, Nguyễn Văn Vi nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên (ở tỉnh Nghệ An) xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (49 tuổi, tức Hòa "Chua", đối tượng hình sự cộm cán, có mối quan hệ thân thiết với Vi).

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: H.N.).

Trước đó, Hòa bị TAND tỉnh Thanh Hóa phạt 10 năm tù về tội Giết người và Tàng trữ vũ khí quân dụng.

Quá trình chấp hành án, đối tượng tiếp tục dùng kéo đâm bạn tù tử vong và bị kết án tù chung thân. Kết quả, Hòa đã được xét giảm án 2 đợt vào năm 2023 và 2024, tổng giảm 38 tháng tù.

Ngày 30/6, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Vi về tội Đưa hối lộ và Hoàng Nam Liên về tội Môi giới hối lộ.

Thứ hai, về nhóm hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, Đại tá Giang cho biết Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 7 bị can.

Trong đó có Nguyễn Văn Vi, Nguyễn Huy Tùng (con trai Mạnh "Gỗ"). Bước đầu, nhà chức trách xác định thiệt hại trong vụ án là hơn 400 tỷ đồng.

Thứ ba, về nhóm hành vi Trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Vi và Phạm Thị Hương Giang (vợ của Vi).

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định vợ chồng Vi đã có hành vi trốn thuế khi mua lại căn nhà số 136 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, gây thiệt hại cho Nhà nước 231 triệu đồng.

Theo Đại tá Trịnh Văn Giang, mở rộng điều tra hành vi Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ liên quan đến Vi "Ngộ", Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Mạnh "Gỗ" là đối tượng trong băng nhóm và có vai trò là “đàn anh”, “quân sư” cho Vi nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ, xử lý hình sự 17 đối tượng, can phạm.