Một công chức xã ở Lào Cai bị khởi tố

Ngày 24/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Vi Văn Ngọt (SN 1991), công chức Phòng kinh tế, UBND xã Thượng Hà, tỉnh này về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vi Văn Ngọt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại xã Thượng Hà, Ngọt đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản của 5 hộ dân, thông qua việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, số tiền mà Ngọt đã chiếm đoạt của người dân là khoảng 85 triệu đồng. Hành vi này đã xâm phạm đến uy tín của cơ quan nhà nước và quyền lợi hợp pháp của công dân.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.