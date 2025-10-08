Nguyên phó chủ tịch phường bị khởi tố vì nhận hối lộ

Ngày 8/10, đại diện Công an phường Thuận Hóa xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng về tội Nhận hối lộ.

Các đối tượng bị bắt là Dương Đăng Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công, thuộc UBND phường Thuận Hóa (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hội cũ).

Ông Dương Đăng Khoa, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hội cũ bị khởi tố vì nhận hối lộ (Ảnh: Công an cung cấp).

Hoàng Văn Thắng, chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị UBND phường Thuận Hóa (nguyên cán bộ UBND phường Phú Hội cũ).

Theo cơ quan chức năng, cả hai đối tượng nêu trên phạm tội Nhận hối lộ khi còn đảm nhận chức vụ tại UBND phường Phú Hội, thuộc UBND quận Thuận Hóa cũ, thành phố Huế.

Đây là một trong những phường trung tâm, sầm uất nhất, có nhiều nhà hàng, khách sạn của thành phố Huế, đặc biệt là khu phố đêm Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đang điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.