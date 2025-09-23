Lừa bán đất công ở Phú Quốc, chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng

Chiều 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Sỹ (41 tuổi, ngụ Phú Quốc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND tỉnh An Giang.

Theo công an, năm 2017, Nguyễn Thanh Sỹ giới thiệu cho ông N.M.D. (63 tuổi) 2 thửa đất ở xã Cửa Cạn, Phú Quốc (cũ). Sỹ cam kết những thửa đất này là hợp pháp, không tranh chấp và hứa sẽ lo giấy tờ để ông D. được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sỹ (Ảnh: Hoàng Anh).

Dù không nắm rõ nguồn gốc và tình trạng pháp lý của đất, Sỹ vẫn yêu cầu ông D. viết hai đơn xin xác nhận nguồn gốc đất để làm thủ tục cấp sổ đỏ. Để tạo lòng tin, Sỹ nhờ người làm giả xác nhận của UBND xã Cửa Cạn trên 2 tờ đơn này và 1 bản photo biên nhận kiểm tra đất.

Tin vào những giấy tờ giả mạo đó, ông D. đồng ý mua hai thửa đất trên với giá 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, 2 thửa đất này nằm trong ranh giới quản lý của Vườn quốc gia Phú Quốc.

Đến năm 2023, ông D. phát hiện mình bị lừa nên tố cáo hành vi của Sỹ với cơ quan công an.