Công an vào cuộc vụ thông tin bát phở 300.000 đồng ở Sầm Sơn

Ngày 5/12, Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị đã mời đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về bát phở có giá 300.000 đồng trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, ngày 3/12, trên mạng xã hội lan truyền bài viết của tài khoản Facebook "Hoa Vinh" với nội dung "Sống ở Sầm Sơn hơn 30 năm rồi chứ có phải mới đến đâu mà ăn bát phở chém 300k. Không chấp nhận được. Em chụp lại quán rồi mọi người né ra nhá!".

Nội dung thông tin sai sự thật do anh V. đăng tải trên trang cá nhân (Ảnh: Chụp lại từ Facebook nhân vật).

Bên dưới bài đăng, tài khoản "Hoa Vinh" bình luận hình ảnh quán phở đèn mờ với biển hiệu "Chuyên Phở Bò" kèm nội dung "làm ăn chán thật". Bài viết thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Sầm Sơn vào cuộc xác minh và xác định thông tin trên là bịa đặt, sai sự thật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định chủ nhân tài khoản Facebook "Hoa Vinh" là anh N.V.V. (SN 1994, trú tại thôn 2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, anh N.V.V. khai nhận, ngày 3/12, anh sử dụng tài khoản Facebook "Hoa Vinh" đăng bài nhằm mục đích "câu like", tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.

Lực lượng chức năng làm việc với anh V. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật (Ảnh: Công an phường Sầm Sơn).

Nhận thức về hành vi sai trái, anh V. đã gỡ bài, đăng thông tin đính chính.

Công an phường Sầm Sơn đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dùng mạng xã hội tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc.