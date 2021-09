Khởi tố giám đốc Công ty Lilama ở Lào Cai

Dân trí Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thừa (SN 1959) - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Hiện trường khai thác, tận thu quặng a pa tít của Công ty Lilama tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Lào Cai chiều 9/9, Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thừa (SN 1959) - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị can Nguyễn Mạnh Thừa.

Các quyết định trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn theo quy định.

Đại tá Phạm Gia Chiến cho biết, các quyết định trên căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, giải quyết tin báo tội phạm đối với việc tận thu, thu gom quặng a pa tít của Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, ngày 11/8/2021.

Ngoài ra, quyết định trên còn căn cứ Kết luận Thanh tra số 3238/KL-TTCP ngày 29/12/2017, của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005-2015.

Phạm Ngọc Triển