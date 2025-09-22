Nói dối về dự án AI để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Ngày 22/9, TAND TPHCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tuyên phạt Nguyễn Hữu Minh (SN 1998, ngụ TPHCM) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, bị cáo Minh thừa nhận hành vi theo cáo trạng đã truy tố. Minh khai trước đó có tham gia đầu tư tài chính vào một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, việc đầu tư thua lỗ nên bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định Minh ý thức rõ hành vi phạm pháp, nhưng vẫn cố ý thực hiện, ngay cả với người thân. Đây là dạng tội phạm mới trên không gian mạng, lợi dụng công nghệ AI, sự phát triển của mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên cần tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe.

Bị cáo Nguyễn Hữu Minh tại phiên tòa (Ảnh: Phú Việt).

Theo cáo trạng, tháng 8/2023, Minh nói dối với cậu ruột rằng đang hợp tác đầu tư dự án trí tuệ nhân tạo "SD AI" cùng nhiều người nổi tiếng trong giới công nghệ. Bị cáo hứa hẹn lợi nhuận lớn để vay tiền cậu.

Để tạo niềm tin, Minh lập nhiều tài khoản giả, đưa cậu vào nhóm Telegram rồi nhắn tin nói chuyện về quá trình đầu tư phần mềm AI, khó khăn về nguồn vốn... Bị cáo cũng dùng tài khoản thư điện tử của bạn gái nhắn tin với cậu, đề nghị cho mượn tiền.

Ngoài ra, Minh còn có hành vi làm giả các cam kết xác nhận đầu tư, thời hạn trả nợ; dùng phần mềm đổi giọng để trao đổi với cậu.

Tin lời cháu, từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, bị hại nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền hơn 5,45 tỷ đồng. Minh dùng toàn bộ tiền vào việc đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân.

Sau nhiều lần hỏi về dự án, đòi lại tiền không được, người cậu tìm hiểu thì phát hiện bị lừa nên tố giác với công an.

Tại phiên tòa, người cậu có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Minh và xác nhận đã nhận đủ tiền nên tòa không xem xét trách nhiệm bồi thường dân sự.