Khởi tố thêm đồng phạm của Lê Trung Khoa

Ngày 6/12, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Quang Thiện (47 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là kết quả trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án liên quan Lê Trung Khoa.

Đối tượng Phạm Quang Thiện (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị khởi tố với Khoa còn có Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai).

Ngày 5/12, Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Lê Trung Khoa.

Lê Trung Khoa điều hành trang mạng thoibao.de, bị cáo buộc đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, bịa đặt, kích động chống phá Nhà nước, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.

Lê Trung Khoa (SN 1971, tại Thanh Hóa), sang Đức định cư từ đầu thập niên 1990. Sau khi chuyển tới Berlin, Khoa hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và kinh doanh hệ thống máy tính tiền trước khi thành lập trang Thời Báo - thoibao.de.

Lê Trung Khoa (Ảnh: FBNV).

Thoibao.de thường xuyên đăng tải các bài viết mang quan điểm chống phá tình hình chính trị - kinh tế Việt Nam. Nhiều nội dung trên trang xuyên tạc, kích động, phản động, một số bài viết dùng ngôn ngữ suy diễn, dự báo nội bộ chính trị không có bằng chứng.