Chủ hụi ở Lâm Đồng lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt 117 tỷ đồng

Ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Lê Thị Lại (SN 1964, trú tại xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX cũng buộc bị cáo bồi thường 116 tỷ đồng cho hơn 200 bị hại.

Theo cáo trạng, năm 2005, bà Lại bắt đầu tổ chức chơi hụi với 13 người trong vùng. Ban đầu, bà này đứng ra thu tiền của các thành viên trong nhóm theo từng tháng và lấy tiền đó chi trả cho người đến lượt hưởng.

Bị cáo Lê Thị Lại tại phiên tòa (Ảnh: Văn Phú).

Từ năm 2017, bà Lại mở ra nhiều dây hụi (nhiều nhóm) dẫn đến việc không cân đối được thu, chi, mất khả năng thanh toán. Bà Lại sau đó lập các dây hụi mới rồi đứng ra thu tiền, dùng tiền thu được để trả nợ cho những người ở các dây hụi cũ.

Đến năm 2020, bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều người bán phần hụi rồi dụ dỗ người chơi mua lại với giá trị lớn. Tin tưởng bà Lại, 295 người đã tham gia mua hụi, nộp cho bà này tổng cộng hơn 156 tỷ đồng.

Khi có được số tiền trên, bà Lại dùng một phần để trả tiền lời cho người chơi, còn lại chiếm đoạt 117 tỷ đồng. Đến ngày 8/1/2021, bà Lại cắt liên lạc, trốn khỏi địa phương.

Ngày 12/1/2021, bà Lê Thị Lại đến cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) trình diện. Sau quá trình điều tra, tháng 9/2024, công an địa phương đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Lại về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.