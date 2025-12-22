Cô gái ở Lâm Đồng bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, cướp túi chứa tiền

Ngày 22/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Đức Lực (SN 2007, trú tại xã Hàm Thuận Bắc) và Nguyễn Minh Phong (SN 2009, trú tại xã Tân Lập, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng liên quan vụ cướp giật tài sản bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo điều tra của cơ quan công an, đêm 12/12, chị T.T.K.L. (SN 1990, trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT712. Khi di chuyển đến địa bàn thôn Lập Sơn, xã Hàm Thuận Nam, chị L. bị Lực và Phong đi xe máy áp sát, giật túi xách chứa 8 triệu đồng cùng điện thoại hiệu Samsung trị giá 7 triệu đồng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Hàm Thuận Nam phối hợp cùng các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc truy xét nghi can. Đến 20h ngày 14/12, Nguyễn Văn Lực và Nguyễn Minh Phong đến Công an xã Hàm Thuận Nam đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng khai nhận hành vi cướp túi xách của chị T.T.K.L. rồi bắt xe khách di chuyển qua tỉnh Khánh Hòa lẩn trốn. Biết việc làm sai trái, 2 người này trở về, đến công an đầu thú.