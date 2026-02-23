Bắt khẩn cấp kẻ bịt mặt, cướp iPhone của cô gái ở Lâm Đồng

Ngày 23/2, Công an xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị đã bắt giữ Trần Hữu Minh (SN 1991, trú tại thôn Đức Lộc, xã Đức Lập) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trần Hữu Minh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Thái Bình).

Theo thông tin điều tra ban đầu, khuya 22/2, chị Nguyễn Nữ Khánh Linh (SN 2008, trú tại xã Đức Lập) bị một đối tượng bịt mặt áp sát, cướp điện thoại iPhone trên đường Nguyễn Viết Xuân (xã Đức Lập).

Chị Linh truy hô, đuổi theo tên cướp để lấy lại tài sản, nhưng bất thành. Khoảng 23h cùng ngày, nạn nhân đến Công an xã Đức Lập trình báo.

Công an đưa Trần Hữu Minh đến thực nghiệm hiện trường vụ cướp (Ảnh: Thái Bình).

Nhận tin báo, Công an xã Đức Lập phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, bắt giữ Trần Hữu Minh, thu giữ tang vật. Minh bị bắt khi đang lẩn trốn tại vườn cà phê của một người dân ở địa phương.

Tại cơ quan công an, nghi phạm đã khai nhận hành vi.