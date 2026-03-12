Mở rộng điều tra vụ làm giả hồ sơ nhà ở xã hội tại Thái Nguyên

Ngày 12/3, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen Công an tỉnh Thái Nguyên vì thành tích phát hiện, đấu tranh và xử lý nhóm đối tượng làm giả giấy tờ để trục lợi từ chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội.

Theo Thứ trưởng, thời gian qua, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tập trung triển khai quyết liệt biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chủ trương triển khai chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội để hoạt động làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra bước đầu, lực lượng chức năng đã khởi tố 7 đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Công an tỉnh Thái Nguyên công bố quyết định khởi tố các bị can (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Thư khen của Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng đã cấu kết, móc nối với một số chủ công ty, doanh nghiệp để làm giả giấy xác nhận về đối tượng, giấy xác nhận thu nhập thấp nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua nhà ở xã hội cho những người không đủ tiêu chuẩn.

Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự mưu trí của Công an tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm; bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật; bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được thực hiện hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Thái Nguyên. Ông đề nghị đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, cũng như mong muốn Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, lập thêm nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.