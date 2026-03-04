Nghiên cứu để người thu nhập 25-27 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, sáng 4/3.

Ghi nhận nhiều kết quả đạt được, Thủ tướng biểu dương Hà Nội, TPHCM đi đầu trong đổi mới sáng tạo, tiên phong gương mẫu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thí điểm các mô hình, cách làm mới…

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu có giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, trực tuyến với các địa phương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ cho rằng cần nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội, có thể đề xuất lên mức 25-27 triệu đồng/tháng. Theo quy định hiện hành, cá nhân có thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng là đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Về mục tiêu vĩ mô, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt “kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới.

Trước mắt, Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng là chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phục vụ Hội nghị Trung ương 2 và kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao được giao chủ trì, khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước Việt Nam để xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về chính sách tiền tệ, người đứng đầu Chính phủ lưu ý dứt khoát không để "kiểm soát được lạm phát - mất tăng trưởng" hoặc ngược lại; chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý, không giật cục.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025; đẩy mạnh các giải pháp để phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững thị trường vốn (đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp).

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, cũng là nhiệm vụ được Thủ tướng lưu ý.

Để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh cần nắm chắc tình hình, diễn biến trong và ngoài nước; làm mới các động lực truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới với tinh thần “nói đi đôi với làm”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.