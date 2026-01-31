Bắt 2 đối tượng lừa “chạy” suất mua nhà ở xã hội

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng 2 đối tượng Huỳnh Khổng (52 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, dù các đối tượng không có bất kỳ chức năng, thẩm quyền nào trong việc xét duyệt, cho thuê hoặc mua nhà ở xã hội, nhưng vẫn tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng “chạy” suất, xin căn hộ tại các khu chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Trần Thị Thu Hà (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Hai đối tượng chủ động tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu nhà ở bức thiết, đưa ra thông tin gian dối để tạo lòng tin, phát cho bị hại mẫu đơn xin thuê, mua nhà ở xã hội, yêu cầu điền thông tin, ký tên, xác nhận chính quyền địa phương, sau đó thu tiền đặt cọc và “chi phí lo thủ tục” với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp, cam kết sau 3-4 tháng sẽ được bố trí căn hộ.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng mà liên tục viện lý do trì hoãn, kéo dài thời gian, hứa hẹn vòng vo nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của nhiều bị hại, số tiền được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian rồi rút tiền mặt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.