Công an cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mua nhà ở xã hội

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát cảnh báo lừa đảo khi mua nhà ở xã hội với lời hứa “suất nội bộ”.

Theo đó, nhà ở xã hội là loại hình bất động sản được Nhà nước hỗ trợ để người thu nhập thấp có cơ hội an cư với giá ưu đãi. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu lớn và sự thiếu hiểu biết về pháp lý của một bộ phận người dân, nhiều đối tượng đã dựng kịch bản tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an Bắc Ninh cho biết, một thủ đoạn phổ biến là môi giới “nổ” có suất nội bộ, suất ngoại giao, cam kết giúp khách mua nhà ở xã hội không cần xét duyệt hoặc được ưu tiên. Đi kèm lời quảng cáo này, một số đối tượng sử dụng chiêu ký hợp đồng tư vấn pháp lý/hỗ trợ hồ sơ nhằm lách quy định, rồi yêu cầu người mua đặt cọc giữ chỗ hoặc nộp phí tư vấn lên tới vài trăm triệu đồng.

Nhà ở xã hội (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Đáng chú ý, sau khi nhận tiền “chênh”, các đối tượng vẫn làm hồ sơ và nộp theo quy trình bình thường. Đến ngày bốc thăm, nếu người mua may mắn trúng quyền mua thì môi giới hưởng tiền chênh; nếu không trúng, họ hứa sẽ trả lại tiền. Thực tế đã có trường hợp môi giới không thực hiện đúng cam kết, thậm chí không hoàn trả tiền cọc.

Theo cảnh báo, người dân cần hiểu rõ rằng không có “suất nội bộ” hay “suất ngoại giao” như quảng cáo. Việc xét duyệt, bốc thăm (nếu có) được thực hiện theo hồ sơ hợp lệ và đúng quy định. Người dân nên nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư, tránh mất tiền oan qua trung gian mập mờ.

Bên cạnh đó, một số môi giới còn cam kết giao nhà nhanh, “chạy suất” trong thời gian ngắn mà không cần đáp ứng điều kiện. Trong khi đó, quy trình xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội thường kéo dài 30-60 ngày, kèm các tiêu chí cụ thể về thu nhập, tình trạng nhà ở, hộ khẩu thường trú.

Vì vậy, nếu có người khẳng định có thể “lo” suất mua nhà ở xã hội nhanh bất thường hoặc bỏ qua điều kiện pháp lý, người dân cần đặc biệt cảnh giác, bởi đây có thể là dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

Để hạn chế rủi ro, người dân cần trang bị kiến thức pháp lý và thận trọng trong mọi giao dịch. Trước hết, cần xác minh tính pháp lý của dự án thông qua Sở Xây dựng địa phương để bảo đảm dự án được cấp phép hợp pháp. Người mua nên làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, chỉ ký kết hợp đồng rõ ràng, đúng quy định, hạn chế giao dịch qua trung gian không minh bạch.

Đặc biệt, người dân được khuyến cáo không chuyển tiền khi chưa có hợp đồng hợp pháp, nhất là các khoản “đặt cọc giữ chỗ” nếu không có giấy tờ bảo đảm. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ quy trình mua bán, bởi nhà ở xã hội không thể giao dịch tùy tiện, càng không có chuyện “chạy suất” ngoài quy định.

Trong trường hợp không may bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi. Trước tiên, người dân cần thu thập đầy đủ chứng cứ như hợp đồng, biên lai chuyển tiền, tin nhắn, email trao đổi… để làm cơ sở khiếu nại, tố cáo. Tiếp đó, bị hại có thể gửi đơn đến chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản hoặc Sở Xây dựng để yêu cầu xem xét, hỗ trợ giải quyết.

Nếu có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, người dân cần tố giác ngay đến cơ quan chức năng như công an, VKSND hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.