Vụ làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội: Khởi tố thêm 4 người

Liên quan vụ trục lợi nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng (tỉnh Thái Nguyên), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố thêm 4 bị can về các tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, 3 người là nhân viên tư vấn bất động sản đã bị khởi tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan chức năng, dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng do Công ty Cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư, với quy mô 395 căn hộ.

Để tìm khách hàng, ngày 19/4/2024, Công ty Cổ phần TNG Land đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần tư vấn bất động sản Phúc Nguyên và thỏa thuận Công ty Phúc Nguyên được hưởng 2% phí dịch vụ phân phối sản phẩm và "hoa hồng" là 2,5% giá trị bán căn hộ.

Công an tỉnh Thái Nguyên công bố quyết định khởi tố các bị can (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần tư vấn bất động sản Phúc Nguyên đã ký hợp đồng hợp tác bán hàng với Công ty Cổ phần bất động sản Kim Anh Invest để cùng phân phối toàn bộ 395 căn hộ. Theo hợp đồng ký kết, Công ty Kim Anh Invest được hưởng 2% phí dịch vụ phân phối sản phẩm.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định Công ty Cổ phần TNG Land đã ký kết hợp đồng mua bán 366/395 căn hộ với khách hàng, trong đó Công ty Kim Anh tư vấn thành công 232 căn hộ, Công ty Phúc Nguyên tư vấn thành công 134 căn, còn lại 29 căn chưa có khách hàng đăng ký mua.

Trong các hồ sơ bán nhà ở xã hội đã được Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên xét duyệt đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, có một số cộng tác viên môi giới bất động sản, khách hàng và doanh nghiệp có hành vi làm giả nội dung giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra đã làm rõ 2 bị can là giám đốc 2 doanh nghiệp đã lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ những người có thu nhập thấp.

Hai bị can này trực tiếp làm giả nội dung các Giấy xác nhận về đối tượng, Giấy xác nhận về điều kiện thu nhập và Đơn xin xác nhận mức lương cho người thân để đứng tên đăng ký mua 8 căn hộ nhà ở xã hội với mục đích đầu cơ, trục lợi.

Về phần các doanh nghiệp câu kết với cộng tác viên môi giới bất động sản làm giả tài liệu cho khách hàng để đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội, công an đã làm rõ được giám đốc một doanh nghiệp bất động sản làm giả 15 giấy xác nhận cho khách hàng đăng ký mua 5 căn hộ nhà ở xã hội cho cộng tác viên.