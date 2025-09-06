Mở cơ sở y học cổ truyền trá hình để hoạt động cho vay lãi "cắt cổ"

Ngày 6/9, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, trú xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở của Quý để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Văn Quý bị khởi tố, bắt giam do đã cho vay tiền, tính lãi suất "cắt cổ" (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, năm 2023, Quý đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk thuê nhà, mở cơ sở dược liệu y học cổ truyền. Cơ sở này chỉ là nơi trá hình để Quý thiết lập hệ thống hoạt động cho vay lãi suất "cắt cổ".

Quý đã thuê người in, rải tờ rơi kèm số điện thoại tại các khu vực đông dân cư chào mời với nội dung “cho vay nhanh, thủ tục nhanh gọn, không cần chứng minh thu nhập”.

Có khách muốn vay tiền, Quý sẽ đến xem nhà, chụp ảnh giấy tờ tuỳ thân để khống chế rồi mới cho vay tiền. Lãi suất cho vay được Quý áp dụng mức 730%/năm.

Căn nhà Quý thuê để mở cơ sở y học cổ truyền nhưng thực chất là hoạt động cho vay lãi nặng (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình hoạt động, Quý cùng các đối tượng khác đã cho vay tiền, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng khác có liên quan vụ việc.