Khai trừ khỏi Đảng với 5 cán bộ và cựu Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra

Ngày 5/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có thông cáo báo chí về kết quả của kỳ họp 36 của đơn vị, qua đó đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng đối với các đảng viên vi phạm.

Ông Lê Văn Hoàng Lâm, cựu Chủ tịch UBND xã Ia Rvê; ông Đặng Công Tạo, cựu Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt; ông Vũ Văn Quảng, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt (đều thuộc huyện Ea Súp cũ) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lê Phạm Bình, cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp bị khởi tố về tội Nhận hối lộ và bị kỷ luật khai trừ Đảng (Ảnh: Đức Nguyễn).

Ông Lâm, Tạo và Quảng được xác định vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đối với ông Lê Mạnh Hùng, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lắk (cũ); Lê Phạm Bình, cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp (cũ); Nguyễn Văn Hiền, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an thị xã Đông Hòa (cũ) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Hùng, ông Bình và ông Hiền được xác định vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 6 cá nhân nêu trên.