Vụ bị khởi tố vì trộm một con cá: Cá huyết long đắt đỏ ra sao?

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Văn Bình (31 tuổi, trú tại phường Phú Yên) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Bình được xác định là kẻ đã lẻn vào cửa hàng bán cá cảnh để trộm con cá huyết long trị giá 60 triệu đồng của chủ tiệm.

Cá huyết long trị giá 60 triệu đồng bị kẻ gian lấy trộm (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh C. (chủ cửa hàng cá cảnh tại phường Tuy Hòa) cho biết khoảng 3 tháng trước, vào sáng sớm vợ anh rời nhà đi làm và đóng hờ cửa chính lại. Thời điểm này, anh C. đang ở trên lầu.

Khi anh C. xuống để mở cửa hàng bán cá cảnh, bất ngờ anh phát hiện con cá huyết long trị giá hàng chục triệu đồng đã "không cánh mà bay". Chủ cửa hàng đã trình báo sự việc đến cơ quan công an và trích xuất camera an ninh để xem xét vụ việc.

Thông qua camera, anh C. nhận thấy người đã lấy trộm con cá là một người đàn ông lạ mặt.

"Tôi mua con cá huyết long này với giá 38 triệu đồng từ 9 năm trước và mang về nuôi đến thời điểm bị trộm. Với tôi con cá huyết long không chỉ đắt tiền mà còn gắn với nhiều kỷ niệm của gia đình nên chỉ để trưng bày cho đẹp mà không bán. Khi thấy cá bị bắt trộm tôi rất buồn", anh C. cho hay.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra và xác định Bình là người gây nên vụ trộm.

Theo điều tra, Bình trong lúc đi mua thức ăn cho cá cảnh tại cửa hàng anh C. và phát hiện cửa hàng không khóa, bên trong có trưng bày một số loại cá quý.

Với việc trộm cá quý, Dương Văn Bình đã bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Bình dùng vợt bắt trộm một con cá huyết long, bỏ vào túi nilon rồi rời khỏi cửa tiệm.

Bình mang con cá trộm được thả vào hồ nước của bố ruột để giấu. Con cá do bị sốc nhiệt nên yếu dần rồi chết, Bình đã mang cá ra cầu Đà Rằng ném xuống sông phi tang. Sau đó, Bình được cơ quan công an mời về trụ sở làm việc, đấu tranh làm rõ.

Một con cá giá ngang ngửa chiếc ô tô

Theo đại diện Hội Sinh vật cảnh Đắk Lắk, trào lưu nuôi cá cảnh ngày càng nở rộ với nhiều loại cá độc lạ khác nhau, kèm với mức chi phí không hề rẻ. Trong số này có thú chơi cá huyết long - giống cá quý hiếm, biểu tượng cho sự quyền quý và thịnh vượng.

Cá huyết long có thể được bán với giá hàng trăm triệu đồng/con (Ảnh: Hoàng Ngọc).

Loại cá huyết long (tên khoa học là Scleropages formosus) có xuất xứ từ Indonesia với nhiều loại như kim long (màu vàng), ngân long (màu trắng), thanh long (màu xanh)…

"Huyết long (màu đỏ) là loài cá đắt tiền hơn cả. Cá có kích thước lớn, chiều dài cơ thể có thể dài tới 90cm và trọng lượng hơn 7kg khi trưởng thành. Loại cá này giá có thể lên tới 300 triệu đồng/con. Sở dĩ giá cao là bởi hình dáng, "thần thái" sang trọng, khác biệt với các loại cá khác", đại diện Hội Sinh vật cảnh Đắk Lắk chia sẻ.

Cũng theo vị đại diện Hội Sinh vật cảnh Đắk Lắk, cá huyết long có bộ vảy lớn, óng ánh màu sắc như vảy vàng, môi dưới có hai râu dài hệt như râu rồng... Với thân hình dài, dáng bơi luôn khoan thai, mềm mại như "long chầu", khi cần săn mồi con cá vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt tựa "hổ phục". Do đó, giới chơi cá cảnh châu Á đều tôn vinh cá huyết long là "ông hoàng" của các loài cá cảnh.

Cá rồng huyết long bình thường đã quý hiếm, nhưng những dòng cá bị dị tật bẩm sinh thường có giá "khủng".

Trong số này, dòng cá đỉnh cao nhất là dòng dị tật về da, đột biến gen dẫn đến toàn bộ thân cá chuyển màu trắng toát nên đây loài đắt nhất trên thế giới, giá khoảng 80.000 USD/con có kích thước nhỏ.

Riêng một số cá huyết long bị đột biến về xương, có giá 30.000-35.000 USD/con.