Mâu thuẫn trong lúc nhậu, thanh niên dùng dao chém trọng thương 3 người

Sáng 23/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Dương Hữu Ninh (SN 1997, trú tại xã Hiền Lương, Phú Thọ) về hành vi Giết người.

Đối tượng Dương Hữu Ninh cùng hung khí gây thương tích nặng cho 3 người trong lúc nhậu (Ảnh: Công an cung cấp).

Sáng 21/3, công an tiếp nhận tin báo về việc Ninh sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích nặng cho nhiều người tại địa bàn xã Hiền Lương. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nhiều mũi trinh sát truy tìm đối tượng.

Sau đó, công an bắt giữ thanh niên 29 tuổi khi đối tượng lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vân Phú, Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, Ninh khai nhận do mâu thuẫn cá nhân bộc phát trong lúc sử dụng rượu bia nên sử dụng dao (dạng dao chặt xương) chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, gáy, gây thương tích nặng cho 3 người gồm anh T.K.D. (SN 1997), chị T.T.H. (SN 1988) và anh L.N.H. (SN 1980, đều trú tại xã Hiền Lương).

Cả 3 nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Hạ Hòa.