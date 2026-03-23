Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trúng cử đại biểu Quốc hội

Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trúng cử tại Phú Thọ. Ông được 576.676 phiếu, đạt tỷ lệ 95,49% số phiếu hợp lệ.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có tên ông Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại hội nghị tiếp xúc cử tri khu vực phường Phú Thọ vừa qua (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 1975, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương trước đó, ông Tuấn khẳng định luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những thành tích đó đã được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Tuấn hứa sẽ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh đầy đủ, kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân tới HĐND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Công an tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ dành tâm huyết cho các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự; tham gia hoàn thiện thể chế, tập trung tháo gỡ các “nút thắt”, “điểm nghẽn” trong chính sách, pháp luật - nhất là các cơ chế, chính sách để thu hút, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ, với mục tiêu đến năm 2030 tỉnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 9, xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ sáng 15/3 (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Những năm qua, Công an tỉnh Phú Thọ ghi dấu ấn đậm nét khi triệt phá hàng loạt vụ án lớn, thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước.

Đơn cử, tháng 4/2025, Công an tỉnh Phú Thọ đột kích, khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam tại Khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, TP Việt Trì (cũ), tạm giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả.

Cũng trong tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 73 bị can thuộc các tỉnh, thành trong cả nước trong một chuyên án ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn. Đây là chuyên án có số lượng bị can đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh và nằm trong số những vụ án ma túy lớn nhất cả nước.

Đến tháng 8/2025, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin quy mô hàng tỷ USD và phong tỏa tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Cũng trong tháng 8, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá vụ buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ. Cơ sở kinh doanh này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, thu về hàng trăm tỷ đồng. Khi khám xét, công an thu giữ hơn 30 tấn thịt lợn, thịt trâu các loại, một tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn (mặc áo trắng) trực tiếp tham gia chỉ đạo phá án sản xuất cả nghìn tấn bột nêm, dầu ăn, mì chính giả tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Giám đốc Công an Phú Thọ cũng sẵn sàng đối thoại trực tiếp với thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn. Buổi đối thoại phát trực tiếp trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận địa phương.

"Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng tất cả hành vi của các bạn, dù trước hay sau, đều bị cơ quan pháp luật xem xét. Chưa có vụ việc nào mà các bạn vi phạm pháp luật mà cơ quan công an bỏ qua, bởi tất cả hành vi của các bạn đều bị nhân dân phản ánh tới cơ quan công an qua hệ thống thông tin, hình ảnh. 100% vụ việc, cơ quan công an không bỏ lọt một trường hợp nào, một vụ việc nào", Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh tại buổi đối thoại.