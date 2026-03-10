Mâu thuẫn trên bàn nhậu, về nhà lấy dao đâm một người tử vong

Ngày 10/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ Trương Văn Giang (SN 1994, trú tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại xã Đăk Sao, Quảng Ngãi.

Theo điều tra của công an, khoảng 19h ngày 8/3, khi ngồi ăn nhậu tại khu vực ngã ba đường thuộc thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao, Giang xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh A.T. (SN 2000, trú tại xã Đăk Sao).

Trương Văn Giang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Sau khi xô xát, Giang về nhà lấy dao rồi quay lại nơi 2 bên xảy ra mâu thuẫn để trả thù. Tại đây, Giang dùng dao đâm vào ngực trái anh T.. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trạm Y tế xã Đăk Sao.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đăk Sao phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương truy tìm nghi phạm.

Đến khoảng 8h ngày 9/3, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Giang khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu vực rừng thuộc thôn Năng Nhỏ 1. Tại đây, công an thu giữ một con dao được xác định là hung khí gây án.

Cơ quan chức năng đang điều tra để xử lý vụ án nêu trên theo quy định pháp luật.