Vụ xô xát khiến một người tử vong ở Ninh Bình: Bắt giữ 6 đối tượng
(Dân trí) - Mâu thuẫn trong quá trình lao động tại một công ty, Long nhắn tin hẹn Bảo gặp để "giải quyết". Khi gặp, 2 nhóm lao vào đánh nhau, Long đã dùng dao đâm một người tử vong.
Ngày 27/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã phối hợp các cơ quan chức năng bắt giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra ngày 25/10, tại khu vực Trung tâm công nghiệp GNP Đồng Văn III, thuộc phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.
Sau 3 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Thành Long (SN 2007), trú tại phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình và 5 đối tượng gồm Phan Duy Huy, Hà Thế Bảo, Tống Quang Đại, Đinh Văn Khuyến (đều SN 2004) và Ngô Trí Sỹ (SN 2007), cùng trú tại tỉnh Nghệ An.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong quá trình lao động tại một công ty thuộc Trung tâm công nghiệp GNP Đồng Văn III, khoảng 10h ngày 25/10, Nguyễn Thành Long sử dụng tài khoản mạng xã hội nhắn tin hẹn Hà Thế Bảo để "giải quyết".
Khi gặp, 2 nhóm xảy ra xô xát, đánh nhau, Nguyễn Thành Long sử dụng dao đâm khiến B.T.H. (SN 2007), ở xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ trong nhóm của Hà Thế Bảo tử vong.
Vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.