Dùng dao sát hại bạn nhậu do mâu thuẫn

Ngày 15/11, lãnh đạo UBND xã Tuy An Tây (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Nạn nhân là ông M.C.N. (52 tuổi, ở thôn Xuân Thành, xã Tuy An Tây).

Theo thông tin ban đầu, tối 14/11, ông N. cùng Lê Ngọc Sơn (34 tuổi, ở xã Tuy An Tây) đến nhà một người dân trên địa bàn xã để nhậu cùng nhau.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Khoảng 21h30 cùng ngày, giữa Sơn và ông N. xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong cơn nóng giận, Sơn chạy về nhà lấy một con dao bầu và quay lại bàn nhậu.

Tại đây, Sơn dùng dao tấn công vào vùng ngực của ông N. khiến nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ. Người dân đã đến Công an xã Tuy An Tây để trình báo về vụ việc.

Đối tượng Lê Ngọc Sơn đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.