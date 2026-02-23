Đâm chết bạn sau cuộc nhậu

‎Ngày 23/2, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (39 tuổi, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về tội Giết người.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 20h ngày 17/2, Nam có hẹn với nhóm bạn của T. (33 tuổi) tại một quán nhậu trên đường lộ Liên Hương, phường Rạch Giá để uống bia.

Trong lúc nhậu chung, Nam và T. xảy ra mâu thuẫn, T. xúc phạm bạn nhậu.

Bực tức vì thái độ của T., Nam lấy dao trong người định đâm T. nhưng được can. T. sau đó cầm ly thủy tinh trên bàn ném Nam nhưng không trúng. Thấy vậy Nam cầm dao xông vào đâm T. trọng thương.

T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang đến trưa 18/2 thì tử vong. Còn Nam sau đó đến Công an phường Rạch Giá đầu thú.