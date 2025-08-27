27 thanh, thiếu niên Ninh Bình mang hung khí rượt đuổi nhau trên đường

Ngày 27/8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hồng Quang, triệu tập 27 thanh, thiếu niên, sinh năm từ 2009 đến 2007 ở các xã Nam Ninh, Nam Hồng, Cổ Lễ và phường Vị Khê, Hồng Quang thuộc tỉnh này, để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Theo cảnh sát, khoảng 21h30, ngày 23/8, hai nhóm thanh, thiếu niên trên điều khiển 10 xe máy mang theo dao, kiếm, tuýp sắt, vỏ chai bia lạng lách, đánh võng trên đường, bóp còi inh ỏi gây mất an ninh trật tự trên quốc lộ 21A thuộc địa phận xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình.

Khi tới địa bàn phường Hồng Quang, hai nhóm này gặp nhau, phát sinh mâu thuẫn nên đã dùng dao, kiếm, vỏ chai bia rượt đuổi đánh nhau.

Hậu quả làm Phạm Hồng Quân (SN 2007), trú tại xóm Đông, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình bị thương tích tại vùng đầu và lưng phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, xử lý vụ việc.