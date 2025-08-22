Nhóm thanh thiếu niên bắt giữ người, ép ký giấy vay nợ ở Đồng Nai

Ngày 22/8, Công an xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai, thông tin, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng từ 16 đến 18 tuổi ngụ các xã An Viễn, Trảng Bom, để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 16/8, Đ.P.S.H. (16 tuổi, ngụ xã An Viễn) lái xe đạp điện đến nhà bạn ở ấp Tân Phát, xã An Viễn chơi thì bị một nhóm 7 đối tượng đến kéo H. ra ngoài đánh. Sau đó, nhóm người này khống chế chở H. đến nhà của T.P.Đ.K. (18 tuổi) cùng ấp.

Bảy đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: CAĐN).

Tại đây, nhóm đối tượng ép H. phải ký giấy vay nợ của G.B. (16 tuổi, ngụ xã Trảng Bom) với số tiền 3 triệu đồng, lãi suất là 0%. Do lo sợ bị đánh tiếp nên H. đã ký vào giấy vay tiền giao cho B.. Sau đó, nhóm đối tượng thả H. về nhà.

Nghe H. kể lại sự việc, gia đình đưa H. đến Công an xã An Viễn trình báo. Tại cơ quan công an, H. trình bày vào năm 2024 có vay của B. 500.000 đồng. Sau đó, H. đã trả nhiều lần nhưng chưa đủ nên bị B. tính lãi thành 3 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an xã An Viễn đã bắt giữ 7 đối tượng gồm B., T.P.Đ.K., B.N.P., B.Q.H., T.T.A., P.T.H. (cả 4 đều 16 tuổi), N.X.Q. (17 tuổi, cùng ngụ xã Trảng Bom). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.