Mạo danh cán bộ đấu giá lừa hơn 300 tỷ đồng

Ngày 22/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã tạm giữ hình sự Trần Thị Phi Yến (40 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 đến tháng 4 năm nay, Yến cùng một người đàn ông tên D. (27 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) mạo danh là cán bộ của trung tâm đấu giá để lừa đảo người dân.

Đối tượng Trần Thị Phi Yến (Ảnh: Đức Nguyễn).

Sau đó, Yến cùng đồng bọn đã làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản tại Hà Nội, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai... để kêu gọi, thu hút nạn nhân đầu tư nhằm hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ các đối tượng đã lừa 2 nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột để chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Ngoài tạm giữ đối tượng Yến, cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng D. để mở rộng, điều tra vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người là bị hại của các đối tượng này trình báo công an để phục vụ công tác điều tra.