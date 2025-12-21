Lập dự án tiền ảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng

Ngày 21/12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đầu tư vào tiền ảo (tiền điện tử).

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2024, Mai Minh Tấn (SN 1995, trú tại xã Ea M'Đroh, tỉnh Đắk Lắk) cùng Trần Quang Út (SN 1986, trú tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.

Đối tượng Trần Quang Út (bên trái) và Mai Minh Tấn được xác định là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến tháng 9/2024, dự án KAYPLE chính thức hoạt động. Các đối tượng trong đường dây lừa đảo giới thiệu đây là dự án được tạo lập ở nước ngoài, người tham gia trên toàn thế giới và giá trị đồng tiền KAY đang tăng từng ngày, nếu đầu tư sớm sẽ lãi lớn.

Thời điểm này, mỗi KAY tương đương khoảng 52.000 đồng. Tấn và Út thuê một số đối tượng phát triển dự án ở Đắk Lắk, TPHCM và có nhiệm vụ quảng bá, kêu gọi các bị hại tham gia vào KAYPLE.

Để bị hại tin tưởng, các đối tượng tạo ra vỏ bọc giàu có, sang chảnh và thường xuyên đăng tải hình ảnh về lợi nhuận khi tham gia đầu tư vào tiền điện tử.

Cuối tháng 8, nhóm đối tượng cho sập hệ thống để bị hại không đăng nhập vào dự án và thông báo đang bảo trì nên không đăng nhập được. Mục đích nhằm hạ dần giá trị đồng KAY để các bị hại nghĩ là việc đầu tư vào dự án KAYPLE bị thua lỗ nên không báo cáo cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8 năm nay, đã có hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền hơn 1.275 tỷ đồng và bị các đối tượng chiếm đoạt, sử dụng tiêu xài cá nhân.

Triệt xóa đường dây lừa đảo tiền điện tử, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 10 đối tượng và đang mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan công an cũng đề nghị những ai là bị hại tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE sớm liên hệ với công an để cung cấp các thông tin liên quan.