Lợi dụng mưa bão, nhóm thiếu niên đột nhập nhà hàng trộm két sắt

Ngày 28/9, Công an phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cho biết đã bắt được 3 thiếu niên lợi dụng mưa lớn trong bão số 10 để đột nhập, trộm cắp két sắt của một nhà hàng trên địa bàn phường.

Khoảng 9h ngày 27/9, sau khi nhận thông tin người dân trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy đi két sắt, bên trong có hơn 55 triệu đồng và một điện thoại di động, Công an phường Hải Châu khẩn trương tổ chức lực lượng điều tra, truy xét.

Ba thiếu niên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Hải Châu).

Thời điểm xảy ra vụ trộm, thời tiết mưa gió do ảnh hưởng bởi bão số 10, nhưng chỉ sau hơn 3 giờ vào cuộc điều tra, Công an phường Hải Châu đã làm rõ, xác định 3 đối tượng V.T.B., N.B.H., L.H.A.T. (cùng SN 2011, trú tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, ngày 20/9, B. trộm một xe máy trên địa bàn phường Sơn Trà mang đi cất giấu, sau đó giao cho T. và H. để làm phương tiện đi trộm cắp.

Đến 0h ngày 27/9, T. và H. mang theo xà beng sắt dài khoảng 50cm, sử dụng xe máy B. đã trộm trước đó di chuyển đến một nhà hàng trên đường Nguyễn Thái Học (phường Hải Châu) cạy, phá khóa, đột nhập vào bên trong lấy trộm điện thoại và két sắt.

Cả 2 đem số đồ trộm cắp được đến dưới gầm cầu Sông Hàn để cạy, phá két sắt lấy tiền chia nhau rồi ném két sắt và điện thoại xuống sông phi tang.

Công an phường đã thu giữ tang vật gồm số tiền gần 38 triệu đồng, xe máy, xà beng sắt.