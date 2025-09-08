Đối tượng người Trung Quốc cạy hàng loạt két sắt, trộm gần 2 tỷ đồng

Ngày 8/9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt giữ Huang Shaoning (SN 1971, quốc tịch Trung Quốc) - kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Huang Shaoning cùng đồng hương là Huang Shaoxiong nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới tại Lạng Sơn, sau đó mua xe máy di chuyển vào Quảng Trị.

Huang Shaoning là đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn Quảng Trị (Ảnh: Quang Văn).

Lợi dụng ngày nghỉ, đêm khuya, các đối tượng đột nhập nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp ở Quảng Trị để trộm cắp.

Từ tháng 3 đến tháng 8, nhóm này đã gây ra 4 vụ cạy két sắt, trộm cắp tài sản với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Thiếu tá Hoàng Trung Thành, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết các đối tượng dùng dụng cụ, thanh sắt cứng để phá két, lấy tiền và tài sản.

Sau khi trộm cắp, chúng mang tiền về nước tiêu xài. Hết tiền lại quay lại Việt Nam qua đường tiểu ngạch, tiếp tục gây án tại Quảng Trị và một số tỉnh khác.

Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra các vụ trộm liên quan, đồng thời xác minh lý lịch, truy bắt đối tượng còn lại là Huang Shaoxiong.