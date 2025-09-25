Lĩnh án tù vì ép con nợ lên ô tô, chở đi lòng vòng để đòi tiền

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử 6 bị cáo về tội Cưỡng đoạt tài sản và Giữ người trái pháp luật.

Các bị cáo gồm: Võ Đại Đức Thiên (33 tuổi), Lê Minh Thiện (32 tuổi), Lâm Minh Nghĩa (32 tuổi), Ngô Trung Hiếu (31 tuổi), cùng trú tại tỉnh Khánh Hòa; bị cáo Bùi Viết Quân (31 tuổi) và Võ Ngọc Thuận (29 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, nhóm của Thiên quen biết với Nguyễn Dương (30 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk). Hai bên sau đó bàn bạc việc góp vốn làm ăn chung.

Cả nhóm góp 340 triệu đồng đưa cho Dương để kinh doanh. Tuy nhiên, công việc không thuận lợi, nhóm của Thiên yêu cầu Dương cho rút lại số tiền đã góp.

Dương đã trả 135 triệu đồng, số còn lại Dương xin nợ lại. Sau nhiều lần hứa hẹn, Dương vẫn không trả được nợ.

Ngày 27/5/2024, nhóm của Thiên thuê một ô tô di chuyển từ Khánh Hòa lên Đắk Lắk để tìm Dương đòi nợ.

Một ngày sau, phát hiện Dương đang ở trong một căn nhà tại đường Trần Nhật Duật (thành phố Buôn Ma Thuột cũ), nhóm của Thiên yêu cầu Dương ra ngoài để nói chuyện.

Khi gặp Dương, Thiên dùng gạch đánh vào vùng trán của Dương gây thương tích. Bị đe dọa, Dương chuyển trả trước 10 triệu đồng. Cả nhóm ép Dương lên ô tô, chở đi dọc nhiều tuyến đường tại Đắk Lắk để ép Dương phải chuyển tiền.

Lo lắng, Dương đã báo tin cho vợ về việc đang bị khống chế và nói vợ chuyển 30 triệu đồng để trả nợ. Nhóm của Thiên sau khi nhận được 30 triệu đồng vẫn tiếp tục gây áp lực để Dương trả thêm tiền.

Thời điểm đó, khi nhóm của Thiên chở Dương đến Quảng trường 10/3 tại Đắk Lắk để lấy thêm 30 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Đại Đức Thiên 9 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 2 năm tù tội Cố ý gây thương tích và 2 năm tù tội Giữ người trái pháp luật. Tổng hình phạt dành cho bị cáo này là 13 năm tù.

5 bị cáo còn lại bị phạt tù cùng về tội Giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.

Trong đó, Bùi Viết Quân lĩnh tổng mức án 9 năm 6 tháng tù; Lê Minh Thiện tổng mức án 10 năm 9 tháng tù; Lâm Minh Nghĩa, Ngô Trung Hiếu và Võ Ngọc Thuận mỗi bị cáo lĩnh 11 năm tù.