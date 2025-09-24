Loạt cán bộ ngồi tù do câu kết "rút ruột" ngân sách nhà nước

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xét xử các bị cáo trong vụ án Tham ô tài sản và Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND xã Sơn Giang (nay là UBND xã Đức Bình).

Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Thái Hưng (46 tuổi, cựu Chủ tịch UBND xã Sơn Giang); Lê Văn Dương (42 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Giang); Nguyễn Thị Thu (36 tuổi, cựu kế toán xã); Nguyễn Thị Việt An (32 tuổi, cựu thủ quỹ xã); Trần Thị Hường (38 tuổi, cựu kế toán xã) và Nguyễn Huyền Trang (32 tuổi, em gái của Thu).

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Minh Thế).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021-2023, Nguyễn Thị Thu là kế toán UBND xã Sơn Giang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống chứng từ chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.

Nguyễn Thái Hưng với cương vị là Chủ tịch xã đã chỉ đạo Thu lập khống hồ sơ thanh toán 4 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, rút tiền ngân sách để cùng chiếm đoạt gần 240 triệu đồng.

Bị cáo Hưng không thực hiện đúng chế độ quản lý, sử dụng ngân sách, gây thất thoát tài sản nhà nước gần 1,9 tỷ đồng.

Còn bị cáo Lê Văn Dương đã 2 lần giúp sức cho Thu chiếm đoạt của xã Sơn Giang hơn 90 triệu đồng.

Hồ sơ thể hiện, bị cáo Nguyễn Huyền Trang dù không phải cán bộ ở xã nhưng đã nhiều lần giúp sức cho chị gái mình là Nguyễn Thị Thu chiếm đoạt của xã Sơn Giang số tiền gần 430 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Việt An trong vai trò là thủ quỹ của xã nhưng không quản lý chặt chẽ quỹ tiền mặt để Thu chiếm đoạt, gây thất thoát tài sản nhà nước gần 200 triệu đồng.

Riêng bị cáo Trần Thị Hường khi thay thế Thu làm nhiệm vụ kế toán của UBND xã Sơn Giang đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao để Thu chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại tài sản nhà nước 160 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thái Hưng 4 năm 6 tháng tù về tội Tham ô tài sản và 6 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tổng hình phạt 11 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu bị tuyên phạt 16 năm tù về tội Tham ô tài sản; bị cáo Lê Văn Dương 2 năm 6 tháng tù về tội Tham ô tài sản; bị cáo Nguyễn Thị Việt An 9 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Huyền Trang 3 năm 6 tháng tù về tội Tham ô tài sản và bị cáo Trần Thị Hường 6 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.