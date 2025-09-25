Khởi tố thanh niên say xỉn, không có bằng lái xe tông chết người

Ngày 25/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Y Cen Kđoh (27 tuổi, trú tại xã Ea Tul) để điều tra tội Vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Khoảng 16h ngày 20/5, sau khi ăn nhậu say xỉn và được bạn bè can ngăn không điều khiển xe máy nhưng Y Cen Kđoh vẫn lái xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 8, tỉnh Đắk Lắk, để di chuyển về nhà.

Y Cen Kđoh bị khởi tố do say xỉn, lái xe máy tông chết người (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Khi lưu thông đến địa phận xã Ea Tul, do điều khiển xe với tốc độ cao, không làm chủ tay lái, Y Cen Kđoh lấn sang nửa phần đường bên trái, tông vào xe máy do chị H. (47 tuổi, trú tại xã Ea Tul) điều khiển.

Cú va chạm khiến chị H. văng xuống đường, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Riêng Y Cen Kđoh cũng bị thương tích nặng, tỷ lệ 30% cơ thể.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Y Cen Kđoh không có giấy phép lái xe và có nồng độ cồn trong máu.