Lĩnh án chung thân vì chém hai cha con hàng xóm thương vong

Sáng 26/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Chau Linh E (32 tuổi, trú tại xã An Cư, tỉnh An Giang) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, giữa gia đình Chau Linh E và gia đình bà Nèang Rom (52 tuổi, hàng xóm của E) đã có mâu thuẫn từ trước.

Vào khoảng 16h40 ngày 17/6, khi Linh E đi nhậu về gần đến nhà tại ấp Ba Xoài, xã An Cư, đã xảy ra va chạm với con chó của nhà bà Rom. Sự việc này dẫn đến cự cãi giữa bà Rom và E.

Trong lúc xô xát, bà Rom đã dùng tay đánh vào mặt E một cái. Ngay lập tức, E đã lấy cây búa dài gần 38cm treo trên xe, xông đến chém bà Rom nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ và tay, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bị cáo Chau Linh E tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Công an cung cấp).

Thấy con gái bị đánh, ông Chau Ao (85 tuổi, cha của bà Rom) chạy đến can ngăn cũng bị Linh E dùng búa chém nhiều nhát trúng vùng đầu, vai, tay. Ông Ao hoảng sợ bỏ chạy về nhà. Sau đó, Linh E ném bỏ cây búa tại hiện trường và đến Công an xã An Cư đầu thú.

Ông Ao bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Châu Đốc cấp cứu. Tỷ lệ thương tật sau giám định của ông là 54%.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Chau Linh E mức án tù chung thân về tội Giết người. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại Nèang Rom số tiền 300 triệu đồng và bồi thường cho bị hại Chau Ao số tiền 70 triệu đồng.