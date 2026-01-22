Người đàn ông nước ngoài lĩnh án vì lưu hành 36.000 USD giả tại Phú Quốc

Ngày 22/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nasyrov Odiljon Murzaalimjonovich (33 tuổi, quốc tịch Uzbekistan) 6 năm tù về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, vào tháng 4/2024, trong chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, Odiljon đã gặp gỡ một người tên Ali và được chào bán USD giả với tỷ giá 50%. Đến tháng 10/2024, Odiljon quyết định mua 30.000 USD giả (mệnh giá 100 USD) với giá 15.000 USD thật, đồng thời được Ali "khuyến mãi" thêm một số tiền giả cùng loại.

Bị cáo Odiljon tại phiên toà sơ thẩm (Ảnh: Anh Vũ).

Ngày 23/12/2024, Odiljon cùng hai người bạn là Rasulov Isroil Mukhammad Ibrokhim Ugli và Ernazarov Feruzbek Uchkun Ugli nhập cảnh Việt Nam theo diện du lịch, chọn đặc khu Phú Quốc làm điểm đến và lưu trú tại một khách sạn. Toàn bộ số USD giả đã được Odiljon cất giấu tinh vi trong hành lý ký gửi.

Từ ngày 25 đến 27/12/2024, Odiljon đã chia tiền giả cho hai người bạn (mà không cho họ biết đó là tiền giả) và cùng nhau thực hiện hành vi mua sắm, đổi tiền tại 21 điểm khác nhau trên địa bàn Phú Quốc. Nhóm này đã lưu hành tổng cộng 14.400 USD giả, thu lợi bất chính gần 354 triệu đồng bằng tiền mặt và hàng hóa.

Sáng 27/12/2024, sau khi một số người dân phát hiện tiền USD nhận được là giả và trình báo công an, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ khẩn cấp Odiljon. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ 21.900 USD giả, cùng nhiều tiền mặt, ngoại tệ thật và các tang vật liên quan.

Ngày 5/1/2025, Odiljon bị khởi tố, điều tra. Hai người bạn đi cùng được xác định không biết số USD là tiền giả nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã xuất cảnh về Uzbekistan.

Cơ quan điều tra xác định, Odiljon đã tàng trữ và lưu hành tổng cộng 36.300 USD giả (tương đương 363 tờ mệnh giá 100 USD), trị giá hơn 882 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi. Gia đình bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả, các bị hại không yêu cầu bồi thường thêm.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý tiền tệ, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh tế và du lịch tại địa phương. Với những căn cứ trên, Tòa án đã tuyên mức án 6 năm tù theo quy định của pháp luật.