Bắt giam đối tượng đâm 2 người phụ nữ

Chiều 26/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Văn Đời (41 tuổi, cư trú tại tỉnh An Giang) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo công an, 9h ngày 7/12/2025, sau tiệc nhậu cùng bạn bè, Huỳnh Văn Đời đến căng tin Trường tiểu học Tân Tuyến để tìm chị L.T.B. (36 tuổi, làm nghề bán tạp hóa), người chung sống như vợ chồng với Đời.

Trong lúc nói chuyện, Đời và chị B. xảy ra mâu thuẫn ghen tuông, dẫn đến cự cãi. Lúc này, Đời lấy điện thoại của chị B. rồi bỏ đi.

Huỳnh Văn Đời tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 16h cùng ngày, chị B. cùng chị ruột là L.T.H. (41 tuổi) đến nhà Đời để đòi lại điện thoại. Trong lúc lời qua tiếng lại, Đời dùng dao đâm vào tay chị H. rồi rượt đuổi đâm nhiều nhát vào người chị B..

Sau khi gây án, Đời tự gây thương tích cho mình rồi vứt dao xuống ao gần hiện trường rồi đến công an đầu thú.

Chị B. và chị H. sau khi được đưa đến bệnh viện được xác định tỷ lệ thương tích lần lượt là 40% và 2%.

Công an tỉnh An Giang cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.