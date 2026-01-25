Vụ hai mẹ con “vợ hờ” bị giết: Đã bắt được nghi phạm

Liên quan đến vụ chồng giết 2 mẹ con "vợ hờ", chiều 25/1, lãnh đạo UBND xã Phước Long (tỉnh Cà Mau) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt nghi phạm C.M.H..

“Công an xã Phước Long phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau bắt được đối tượng C.M.H. tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang”, lãnh đạo xã Phước Long cho hay.

Trước đó, khoảng 8h20 ngày 24/1, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin báo của người dân việc phát hiện nhà bà H.T.L. (64 tuổi) đóng cửa nhưng có nhiều vết máu xung quanh nhà.

Lực lượng chức năng xuống mở cửa kiểm tra thì phát hiện bà L. đã tử vong, Công an cũng phát hiện bà N.T.L. (46 tuổi, con gái bà L.) tử vong ở nhà sau. Trên người 2 nạn nhân đều có nhiều vết thương.

Theo thông tin ban đầu, bà H.T.L. chung sống như vợ chồng với ông C.M.H. (70 tuổi, quê TP Cần Thơ) khoảng vài tháng nay. Hai người thường xuyên xảy ra cự cãi nghi do ghen tuông.

Cơ quan chức năng xác định, ông H. là đối tượng nghi vấn nên tập trung lực lượng truy bắt. Công an đang dẫn giải đối tượng về xử lý theo pháp luật.

Được biết, bà N.T.L. sinh sống ở nơi khác, mới về nhà mẹ ruột khoảng 15 ngày. Bà H.T.L. còn có 2 người con là ông N.V.P. (44 tuổi) và bà N.T.Đ. (39 tuổi) đều đi làm ăn xa. Khi hay tin mẹ và chị tử vong, cả 2 đã trở về nhà lo hậu sự.