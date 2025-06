Chém chết hàng xóm vì... con chó chạy ra đường

Sáng 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Chau Linh E (31 tuổi, trú xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, 16h ngày 17/6, Chau Linh E trên đường đi nhậu về gần đến nhà tại ấp Ba Xoài, xã An Cư thì xảy ra va chạm với con chó của nhà bà Nèang Ron (50 tuổi, hàng xóm của E) nên giữa bà Ron và E xảy ra mâu thuẫn.

Chau Linh E thừa nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Có hơi men, E lấy cây búa chẻ củi trên xe tiến đến chém nhiều nhát vào đầu và cổ khiến bà Ron tử vong tại chỗ.

Thấy con bị chém, ông Chau Ao (84 tuổi, cha của bà Ron) chạy ra can ngăn cũng bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, E rời khỏi hiện trường. Gia đình phát hiện sự việc đã đưa ông Ao đến bệnh viện cấp cứu.

E bị công an xã bắt giữ sau đó không lâu.